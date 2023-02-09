Голова Офісу президента пообіцяв надати деталі трохи згодом.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене.

Про це він повідомив у Telegram.

“Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?” – написав голова Офісу президента.

Крім того, він повідомив, що президент Володимир Зеленський у Європарламенті детально зупинився на санкціях проти Росатома. Україна їх ввела, далі – крок за ЄС. За його словам, схоже, що все у цьому питанні буде добре.

Більшість підтримує антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями.

Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти…

Питання використання заморожених активів росіян в інтересах України також на порядку денному.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дебати партнерів щодо літаків для України мають проходити за зачиненими дверима. Прем’єр Нідерландів вважає, що лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові.

Сьогодні, 9 лютого, президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Зокрема, він виступив у Європарламенті. Українського президента зустріла очільниця Європарламенту Роберта Мецола. З нагоди прибуття українського президента в залі засідань парламенту встановили прапор України, виступ Зеленського депутати зустріли тривалими оплесками.

Мецола зауважила, що наступним кроком союзників має стати розгляд надання Україні винищувачів. // LB.ua