«єВорог». Українцям нагадали, як розпізнати колаборанта та повідомити про нього СБУ

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Українці можуть допомогти Службі безпеки швидше затримувати осіб, які співпрацюють з російськими окупантами, повідомляючи про них через чатбот “єВорог”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Дія”.

"єВорог". Українцям нагадали, як розпізнати колаборанта та повідомити про нього СБУ

Getty Images

“Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чатбот “єВорог” про зрадників”, – закликають у “Дії”.

Таким чином, українці можуть допомогти СБУ швидше затримувати людей, які співпрацюють з окупантами.

Як розпізнати колаборанта?

  • воює на боці РФ
  • пропагує російську владу та державу
  • організовує вибори на тимчасово окупованих територіях
  • заперечує збройну агресію Росії
  • допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг тощо

Якщо ви стали свідком таких дій, слід відправити заявку в чатбот “єВорог” з головного екрана “Дії” або за посиланням.

При цьому важливо вказати ПІБ, дату народження та адресу колаборанта, а також детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з росіянами.

Обов’язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки.

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