Європарламент закликав збивати російські дрони й літаки, які порушують кордони ЄС – резолюція

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, у якій закликав держави-члени Євросоюзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.

Про це повідомила кореспондентка “Європейської правди” зі Страсбурга.

Євродепутати вважають, що російські літаки та дрони можна збивати, якщо вони порушують повітряний простір держав ЄС.

За резолюцію проголосували 469 євродепутатів, 97 – проти, 38 – утримались.

“Європарламент… підтримує будь-які ініціативи, які дозволяють ЄС і його державам-членам вживати скоординованих, єдиних і пропорційних дій у відповідь на всі порушення їхнього повітряного простору, включно зі збиттям повітряних загроз”, – йдеться у документі.

Тому депутати Європарламенту вітають концепцію “стіни дронів” ЄС та ініціативу “Варта східного флангу” (Eastern Flank Watch).

У Європарламенті наголошують, що диверсійні та гібридні дій Росії проти ЄС можна кваліфікувати як “державне спонсорство тероризму”, навіть якщо ці дії не досягають порогу збройного нападу.

Депутати Європарламенту також закликають Раду ЄС та Єврокомісію “посилити ефективність і вплив санкцій проти Росії”, а ще – поширити санкції на інші держави, які сприяють діям Росії, зокрема на Білорусь, Іран і Північну Корею.

Окрім цього, Європарламент вимагає накласти санкції на китайські компанії, які постачають в РФ товари подвійного призначення та військові вироби, необхідні для виробництва дронів і ракет.