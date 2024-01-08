Європейська бізнес асоціація закликала доопрацювати законопроєкт про мобілізацію

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням доопрацювати урядові законопроєкти про мобілізацію у зв’язку з наявністю в ньому ознак порушення Конституції та негативного впливу на економіку.

“Бізнес детально проаналізував положення обох документів і прагне висловити своє занепокоєння низкою запропонованих норм, які можуть містити в собі ознаки порушення Конституції України. Власне, тому (матимуть) негативні наслідки не лише для економіки України, а й для репутації країни та вкрай важливого процесу відновлення нашої держави”, – заявляє ЄБА.

В асоціації нагадали позицію президента України про те, що стабільне функціонування економіки України дає змогу ефективно функціонувати ЗСУ, оскільки податки та збори є фактично єдиним джерелом фінансування армії: на сьогоднішній день шість платників податків забезпечують одного воїна, і єдиним шляхом збільшення спроможностей ЗСУ є детінізація та зростання економіки.

Водночас, вважають у ЄБА, запропоновані в законопроєктах норми можуть, навпаки, призвести до зростання кількості “зарплат у конвертах” і неофіційного працевлаштування, відтоку іноземних інвестицій, значного погіршення умов ведення бізнесу, які на кінець 2023 року, за даними опитування асоціації, оцінюються на рівні 2,44 з 5 балів (негативний).

Крім того, низка положень може фактично позбавляти громадян України базових прав, зокрема на отримання документа, що посвідчує особу та громадянство України, що є неприпустимим навіть в особливий період і може мати вкрай негативні соціальні та демографічні наслідки.

Щодо інших коментарів та пропозицій, представники бізнесу переконані, що розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізації не сприятиме керованості процесу через його децентралізацію. Водночас, що стосується вручення повісток, цим мають займатися суто компетентні органи без наділення такими повноваженнями інших структур чи юридичних осіб, щоб уникнути додаткового суттєвого навантаження, зловживань та плутанини.

У ЄБА додали, що скорочення термінів, зокрема, для уточнення своїх даних протягом 30 днів усіма військовозобов’язаними в Україні може призвести до колапсу системи, збоїв у роботі електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста через суттєвий наплив.

Крім того, зауваження асоціації стосуються й адміністративних стягнень, відповідальності та інших питань.

“Бізнес не підтримує ухвалення законопроєктів у запропонованій редакції та пропонує доопрацювати документи. Спільнота готова долучитися до їхнього доопрацювання до другого читання і щиро сподівається, що голос бізнесу буде почуто задля уникнення ситуації колапсу й так у непростому процесі мобілізації. Адже люди є ключовими для якнайшвидшого досягнення Перемоги України, але й для бізнесу теж”, – резюмували в ЄБА.

Як повідомлялося, 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби”. Пізніше заступниця глави фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, що цей документ не буде голосуватися в запропонованій урядом редакції, а комітет ВР із питань нацбезпеки напрацює компромісний варіант, який зобов’язався винести фінальне рішення 9 січня 2024 року.

Днем пізніше, 26 грудня 2023 року, у парламенті зареєстрували законопроєкт, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби, №10379, згідно з яким запропоновано внести низку змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України і збільшити штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. // Інтерфакс-Україна