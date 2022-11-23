Європейський банк реконструкції та розвитку виділив €372 мільйони на ремонт енергетичної інфраструктури України

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування в сумі 372 млн євро для надання підтримки компанії Укренерго.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Банку.

“Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування на 372 млн євро для підтримки української компанії “Укренерго” для швидкого аварійного ремонту пошкоджень, спричинених потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час війни росії проти України, і для підтримки стабільності енергетичної системи країни з настанням зими”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що ЄБРР надасть позику під державні гарантії в розмірі 300 млн євро, що включає два компоненти. До 150 млн євро – на закупівлю обладнання для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми, і ще 150 млн євро складаються з підтримки структури капіталу.

Окремо частина кредиту на екстрений ремонт буде доповнена грантом у розмірі до 72 млн євро, наданим Нідерландами.

Як повідомляв Укрінформ, міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсвольд Ведум 21 листопада підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про надання фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон, щоб Україна могла купувати природний газ протягом нинішньої зими.