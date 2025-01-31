Инові військові вдаються до саботажу, симулюючи туберкульоз, щоб уникнути відправки на війну з Україною – ЗМІ

За оцінками США і Південної Кореї, режим Кім Чен Ина відправив до 12 000 військових до Росії.

За оцінками США і Південної Кореї, режим Кім Чен Ина відправив до 12 000 військових до Росії, де вони приєдналися до бойових дій в Курську, щоб допомогти відбити український наступ, який застав російські війська зненацька на кордоні в серпні. Ні Москва, ні Пхеньян публічно не визнали присутність північнокорейських військ на своїй території.

“Незважаючи на бідність і обмеженість ресурсів через провальну державну політику і міжнародні санкції, Північна Корея утримує постійну армію чисельністю 1,3 мільйона осіб, яка посідає четверте місце у світі за чисельністю. Ще 7,6 мільйона резервістів, що становить приблизно 30 відсотків населення, посилюють військову міць країни. Щоб підтримувати таку чисельність війська, чоловіки повинні відслужити 10 років, а жінки – п’ять”, – йдеться у матеріалі.

За даними північнокорейських джерел Радіо Свобода, ціна підкупу працівників лікарень для видачі фальшивих довідок про туберкульоз зросла в п’ять разів зі 100 доларів минулого року, оскільки все більше сімей намагаються вберегти своїх молодих чоловіків від відправки в Росію.

“Це приголомшлива сума, враховуючи, що середня місячна зарплата державного службовця в Північній Кореї становить від 5 000 до 10 000 вон (1-3 долари), хоча багато сімей поповнюють свій дохід за рахунок розгалуженої економіки чорного ринку країни”, – підкреслюють журналісти.

“Існує глибинний страх, що якщо їхні сини підуть служити в армію і будуть відправлені в Росію, батьки більше ніколи не побачать їх живими”, – розповіла виданню одна жінка в провінції Рянган на умовах анонімності заради її безпеки.

За словами одного полоненого північнокорейського солдата, який розповів українським офіційним особам, що його не повідомили заздалегідь про те, що він прямує до Росії, і що він навіть не знає, проти кого воює, північнокорейці були захоплені зненацька розгортанням військ свого російського союзника.

На внутрішній арені стверджують, що режим тихо видає свідоцтва про смерть сім’ям загиблих, заявляючи, що їхні близькі загинули під час “священної бойової підготовки на честь Батьківщини”, не розкриваючи справжніх обставин їхньої смерті.

За кілька тижнів, що минули відтоді, як їхні війська вступили в бій, розгублені північнокорейці почали запитувати, чому вони воюють з Україною, а не зі США – країною, яку їм з дитинства нав’язували як головного ворога.

“Хто наш ворог? Чому у нас з’явився новий ворог?”, – запитав Радіо Свобода один з мешканців Рянгана.

Раніше The New York Times з посиланням на українських та американських офіційних осіб повідомляло, що військових із КНДР у Курській області вивели з лінії фронту через великі втрати. Північнокорейських солдатів не видно на фронті вже протягом двох тижнів. // Дзеркало тижня