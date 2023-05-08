Ювенальні прокурори: 480 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії путінської Росії

Станом на ранок 8 травня 2023 року більше ніж 1444 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 480 дітей загинули та понад 964 отримали поранення різного ступеню тяжкості.Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 455, Харківській – 275, Київській – 128, Херсонській – 96, Запорізькій – 89, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 67, Луганській – 66.

«Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.