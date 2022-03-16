З Гомельської області Білорусі до Росії вивезли вже понад 2,5 тис. мертвих військових

«Там стільки поранених росіян – просто жах. Страшенно знівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню».

Російських військовослужбовців, які отримали поранення під час війни в Україні, продовжують лікувати в госпіталях Гомельської області. За словами місцевих жителів, їх транспортують машинами і гелікоптерами до міста Наровля. Потім везуть у Мозир і Гомель. Трупи – поїздами і літаками до Росії.

Про це повідомляє Білоруська служба «Радіо Свобода».

«Ми були з побутовою раною в Мозирській лікарні. Там стільки поранених росіян – просто жах. Страшенно знівечені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню», – повідомило джерело видання в Гомельській області.

«Тільки в неділю в Мозирі прооперували близько сотні росіян. Уже в понеділок «закинули» в лікарню ще більше. До їхнього лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, у тому числі терапевти та отоларингологи. Правда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми», – розповіли люди, пов’язані з медициною в Мозирі.

За словами джерел «Радіо Свобода», інформація надходить не безпосередньо від лікарів – навіть медсестри дали підписку про мовчання, побоюючись розірвання контракту.

Тим часом у Наровлі створено повноцінний польовий госпіталь.

«На території колишньої автобази багато військових наметів. У них також є польова кухня та пральня. Порахувати поранених навряд чи можливо, але їх явно сотні. Місцевих туди не пускають. Якісь діти крутилися, може, щось знімали – то міліція їх «пов’язала», потім прийшли до батьків. Над польовим госпіталем щодня зависають вертольоти, які прилітають з України. Склалося враження, що поранених привозили не лише на ПАЗах із червоним хрестом, як раніше, а й гелікоптерами. Поранені недовго залишаються в Наровлі. Їх тут «латають» і везуть у Мозир і Гомель. Трупи – потягами з Мозиря в Росію», – розповіли місцеві мешканці.

Інше джерело з Наровлі розповідає, що райцентр хочуть зробити чимось схожим на військове містечко.

«Зараз у нас багато техніки та військових. Вони займають різні об’єкти, які не використовуються. На базі колишнього районного лісопильного заводу ремонтують пошкоджену в боях в Україні техніку», – повідомило джерело.

Гомельський лікар на умовах анонімності повідомив виданню, що планова допомога жителям Гомеля та Мозиря надається.

«Люди панікують, але поки що допомога є, ліків вистачає. Що буде далі, наразі невідомо. Передбачається, що будуть проблеми з протиправцевими препаратами», – сказав лікар.

Інше джерело повідомило, що станом на кінець минулого тижня з Гомельської області поїздами та літаками до Росії було вивезено понад 2,5 тис. трупів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за 20 днів війни в Україні Росія втратила близько 14 тис. військових, 84 літаки, 108 гелікоптерів, 430 танків і майже 1,4 тис. бойових броньованих машин. // LB.ua