З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл Станиці Луганської (фото)

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В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку.

За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії.

На зображенні може бути: у приміщенні

Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

На зображенні може бути: 1 особа, на відкритому повітрі та цегляна стіна

Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation 

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