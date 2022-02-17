З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл Станиці Луганської (фото)
В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку.
За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії.
Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.
Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet