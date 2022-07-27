З-під завалів зруйнованого окупантами будинку культури в Чугуєві вилучили тіла всіх загиблих

Пошукові роботи тривали три доби.

Сьогодні співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами будинку культури у Чугуєві.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

“Рятувальники вилучили з-під завалів тіла всіх загиблих людей: чоловіка і двох жінок. Ще в перший день ними були врятовано четверо людей”, − йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на місці події працювали три одиниці техніки та 31 рятувальник ДСНС з Чугуєва, Харкова та Луганської області.

Нагадаємо, вчора у зруйнованій внаслідок російського обстрілу будівлі будинку культури у Чугуєві на Харківщині знайшли тіла двох загиблих.

Окупанти завдали удару по Чугуєву 25 липня. // LB.ua