З підвалів маріупольської «Азовсталі», де ховаються жінки й діти, просять про допомогу (відео)

Маріупольці закликають світ допомогти їм. Вони не розуміють, як весь світ може просто дивитися, як їх вбивають, нічого при цьому не роблячи.

Бійці полку «Азов» показали на відео, як живуть мирні жителі Маріуполя в підвалах заводу Азовсталь. Вони змушені там ховатися від російських обстрілів, які вже практично стерли місто з лиця землі.

На відео люди розповідають, що російські окупанти на чолі з Путіним, які прийшли нібито рятувати їх від «нацистів», насправді врятували маріупольців від нормального мирного життя в красивому місті.

Одна з жінок розповіла, як до неї в лікарню після російських обстрілів привозили цивільних із відірваними кінцівками.

За словами людей, яких там ховається сотні включаючи десятки дітей, їжі та води в них залишилося на лічені дні. Вони за півтора місяця майже не виходили на вулицю, перебуваючи в підвалі без свіжого повітря й під постійними бомбардуваннями, та називають себе «забутими світом». Для дітей немає підгузників, вони сплять у пакетах, а через вогкість речі сохнуть дуже довго.

Маріупольці закликають світ допомогти їм. Вони не розуміють, як весь світ може просто дивитися, як їх вбивають, нічого при цьому не роблячи.

«Я від імені всіх маріупольців звертаюся до всього світу! Допоможіть нам, будь ласка! Ми хочемо жити, ми хочемо жити в своєму місті, у своїй країні! Нам набридли ці бомбардування, постійні авіудари по нашій землі! Я не розумію, від кого нас тут рятують! Допоможіть нам! Зупиніть агресію Російської Федерації проти моєї країни! Моє місто зруйноване повністю, немає місця живого! Все розбомбили остаточно. Діти, які тут знаходяться, весь час плачуть, вони хочуть жити. Зупиніть цю агресію! Я прошу президента США, Англію, Францію, Канаду, Ізраїль, Туреччину, я всіх прошу: допоможіть нам, будь ласка, врятуйте нас!» — закликала мешканка міста.

УНІАН