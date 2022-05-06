З початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тис. колаборантів

Служба безпеки щодня проводить спецоперації по всій Україні, щоб захистити державу та її громадян від впливу агресора.

У Харківській області:

В ході спецоперації СБУ було взято в полон 11 російських снайперів. Затримані входили до складу так званого «115 полку ДНР», який обстрілював українські позиції.

У Хмельницькій області:

військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ, яка планувала диверсії в регіоні. До складу групи входило троє осіб, які були на зв’язку зі своїми російськими кураторами.

Учасники ДРГ також здійснювали відеофіксацію ракетних ударів окупантів по стратегічно важливим об’єктам.

У Житомирській області:

затримано агента спецслужб рф, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків Збройних Сил України. Зловмисником виявився посадовець одного з оборонних об’єктів нашої держави.

Крім цього, встановлено особу військового злочинця, який командував російським угрупованням під час силового захоплення Запорізької АЕС. Ним виявився заступник начальника головного управління федеральної служби військ національної гвардії рф по Краснодарському краю.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають заходи для притягнення рашиста до відповідальності.

У Сумській області:

на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата. Під час тимчасової окупації частини Конотопського району ці особи здійснювали матеріально-технічне забезпечення загарбників.

На Київщині:

встановлено місцезнаходження та затримано ще двох колаборантів. За даними слідства, вони сприяли «розквартируванню» агресорів і допомагали їм орієнтуватися на місцевості Бучанського району. А крім того – брали участь у мародерстві та викраденні українських патріотів.

Спецслужба робить усе можливе, щоб притягнути до відповідальності усіх винних осіб.

Служба безпеки України