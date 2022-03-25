З початку війни СБУ затримала понад 350 учасників ДРГ і ліквідувала міжнародні канали вербування найманців до війська окупантів
СБУ продовжує системно протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських окупантів. Зокрема, вже ліквідовано більше 20 ДРГ, а понад 350 їх учасників – затримано.
Також масово проводиться викриття агентів ворожих спецслужб. А в ході багатоетапних спецоперацій нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків з Близького Сходу – серед іншого, викрито особу, яка займалась підбором і вербуванням найманців для армії загарбників.
«Це лише окремі приклади тих результатів, які ми отримали з початку війни. І вони – наслідок злагодженої роботи багатьох співробітників СБУ, котрі у надважких воєнних умовах працюють чітко і злагоджено – як єдина команда. Сьогодні багато наших колег зі зброєю в руках знищують ворога на полі бою. Але не менш важливий напрям – протидія розвідувально-підривній діяльності. Й наразі ми вдосконалюємо досвід, який Служба безпеки отримала за 30 років свого існування, і робимо все, аби усі можливості спецслужби максимально ефективно працювали на безпеку країни», – зазначив Голова СБУ Іван Баканов у день 30-річчя від створення Служби.