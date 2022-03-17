З початку війни в Україні Росія завдала ракетні удари по трьом панамським суднам у Чорному морі

Окупантам немає різниці, куди стріляти-аби жертв було якомога більше.

Російські окупанти продовжують бомбити міста, вбивати мирних жителів і руйнувати цивільну інфраструктуру.

Війна в Україні торкнулася навіть панамських суден в Чорному морі, які путінські терористи теж обстріляли. Для них не існує міжнародних конвенцій і моральних правил ведення бойових дій.

Як передає Reuters, за час війни російська армія завдала удари по трьом суднам під прапором Панами. Це кораблі Namura Queen, Lord Nelson і Helt. Один з них затонув в результаті отриманих пошкоджень, а два інших залишаються наплаву, але потребують ремонту.

«Ми знаємо, що три наших кораблі були атаковані російськими ракетами, але всі члени екіпажу в безпеці, у нас був матеріальний збиток», — сказав Норіель Арауз, адміністратор Панамського морського відомства.

Він також додав, що в Чорному морі знаходяться ще десять флагманських панамських суден. Кораблі не можуть покинути регіон через російський флот. // УНІАН