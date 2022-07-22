З полону бойовиків так званої «ДНР» звільнили декілька десятків водіїв-волонтерів
З полону так званої “Донецької народної республіки” звільнили 32 водіїв-волонтерів, що возили гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління “ZMINA. Центр прав людини” Тетяну Печончик.
За словами Печончик, родичі полонених довгий час не заявляли публічно про їхнє викрадення, оскільки боялися, що розголос може зашкодити. Однак зрештою в травні наважилися.
“До затриманих застосовували тортури, камери були переповнені, їжі та води не вистачало, а від в’язнів вимагали грошей, щоб “покращити умови перебування”. Там їх збиралися судити за “законодавством” т.зв. “ДНР” за частиною 2 статті 233 (“Участь у терористичному угрупуванні”), яка передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років та штраф”, – написала вона.
У списку волонтерів, яких намагалися звільнити, було 33 імені. 15 липня стало відомо про звільнення 32 водіїв-волонтерів. Один з них, Сергій Тарасенко, досі перебуває в полоні.
Нагадаємо, 12 липня Україні вдалося звільнити п’ятьох громадян, що перебували у полоні у російських солдатів на території окупованої Херсонської області.