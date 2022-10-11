З полону звільнили ще 32-х українських захисників: трьох офіцерів, 28 солдат і одного матроса (фото)

Наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, а найстаршому – понад 50.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство оборони України.

“Звільнені з полону оборонці належать, зокрема, до 72, 24 та 58 окремих механізованих бригад, 26 окремої артилерійської бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 109 окремого гірсько-штурмового батальйону”, – сказано в повідомленні.

В Міноборони зазначають, що наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, найстаршому – 51 рік.

“Підготовка до наступних обмінів триває. Україна робить усе можливе, щоб кожен наш захисник був знайдений та звільнений з полону”, – сказано в повідомленні. // УНІАН