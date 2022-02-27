«З вашої території війська РФ по Україні запускають ракети, убивають дітей», – Зеленський звернувся до білорусів

Сьогодні білорусів кличуть на референдум.

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі – країни, влада якої сприяє російській війні проти України.

У оприлюдненому вранці 27 лютого ролику Зеленський зазначив, що сьогодні білорусів кличуть на виборчі дільниці, щоб голосувати на референдумі.

«Це могло б виглядати як звичайний політичний процес, але зараз вже точно не може бути нічого звичайного. Зараз ухвалюються рішення зовсім іншого рівня. Минула ніч в Україні була жорсткою. Знову обстріли, знову бомбардування житлових кварталів, цивільної інфраструктури. Нема жодного обʼєкта в країні, який окупанти не вважали б для себе допустимою ціллю. Вони воюють проти всіх, проти всього живого. Проти дитячих садочків, проти житлових будинків і навіть проти машин швидкої допомоги», – заявив президент.