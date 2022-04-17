З’являються нові свідчення звірств окупантів стосовно мирного населення

Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв.

СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

Ось цей «герой», який був мобілізований росіянами з так званої «ЛНР», розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:

«…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да».

Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що «…у нее, типа, брат в «Азове», и она начала х*йню какую-то пороть».

Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту.

Ось як насправді виглядає російське «освобождение»!

Ми звільнимо нашу землю від цієї нечисті. А нелюди будуть покарані!

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України