На фото малий російський ракетний корабль «Самум» йде на буксирі після української атаки 14 вересня.

З’явилось фотопідтвердження ураження українським морським дроном російського ракетного корабля “Самум” у Криму 14 вересня.

Фото публікує Оперативний ЗСУ, а також декілька OSINT-аналітиків.

“Буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проекту 1239 “Самум”, який був атакований експериментальним дроном СБУ “морський малюк” у Чорному морі”, – повідомив Оперативний ЗСУ.

OSINT-аналітики відзначили низьку посадку корабля, що може свідчити про пошкодження.

Нагадаємо, вчора видання The Guardian з посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що український морський дрон пошкодив російський ракетний корабель “Самум” у Криму. Вороже судно довелося відбуксирувати на ремонт.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України вранці 14 вересня вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу “Василій Биков”. Згодом віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров опублікував у своєму-телеграм-каналі відео з моментом удару по російському флоту. // LB.ua