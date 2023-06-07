З’явились нові супутникові знімки наслідків руйнування Каховської ГЕС (фото)

Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб катастрофи, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС, повідомляє російська служба BBC.

Греблю, що утримувала близько 18 мільярдів кубометрів води в Каховському водосховищі на Дніпрі, було підірвано в ніч на вівторок.

Судячи з нових фотографій, до вечора вівторка гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, виявилися практично повністю затоплені.

Супутникові знімки охопили понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці його впадання у Чорне море.

Також на світлинах видно численні населені пункти, що пішли під воду. У багатьох будинків над поверхнею води височіють лише дахи.

УНН