За час повномасштабної війни «Азов» знищив у Маріуполі більше 1100 окупантів та 49 танків
Воїни поранили принаймні 520 ворогів і знищили катер «Раптор».
Воїни «Азову» опублікували хроніку війни за Маріуполь та свої досягнення у боротьбі з російськими окупантами. З початку повномасштабного наступу ворога полком «Азов» було вбито: за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника (також ще 840 – за непідтвердженими даними).
Санітарні втрати – 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними), повідомили в «Азов – Маріуполь» у Telegram.
Втрати техніки противника:
- танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
- БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
- БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
- БМД – 5 знищено
- катер «Раптор» – 1 знищено
- СУ-25 – 1 пошкоджено
- ББМ «Тайфун» – 2 знищено, 2 пошкоджено
- «Тигр» – 3 знищено, 2 пошкоджено
- «Рись» – 2 знищено, 2 пошкоджено
- вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.
Окрім цього, було знищена та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.
«Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувало 14000 військовослужбовців. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію – захисники стали між ворогом і всією Україною», – зазначили в «Азові».
Нагадаємо, героїчна оборона Маріуполя триває вже понад два місяці – стільки, скільки й війна. Сьогодні захист здійснюється силами морпіхів, “Азову”, Нацгвардії і ТрО. Усі вони, а також сотні жінок, дітей, поранених сконцентровані в підвалах заводу Азовсталь. Докладно про це читайте в розмові з командиром 36 окремої бригади морської піхоти, яка боронить місто, Сергієм Волиною «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло». // LB.ua