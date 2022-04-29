За час повномасштабної війни «Азов» знищив у Маріуполі більше 1100 окупантів та 49 танків

Воїни поранили принаймні 520 ворогів і знищили катер «Раптор».

Воїни «Азову» опублікували хроніку війни за Маріуполь та свої досягнення у боротьбі з російськими окупантами. З початку повномасштабного наступу ворога полком «Азов» було вбито: за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника (також ще 840 – за непідтвердженими даними).

Санітарні втрати – 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними), повідомили в «Азов – Маріуполь» у Telegram.

Втрати техніки противника:

танки – 49 знищено та 29 пошкоджено

БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено

БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено

БМД – 5 знищено

катер «Раптор» – 1 знищено

СУ-25 – 1 пошкоджено

ББМ «Тайфун» – 2 знищено, 2 пошкоджено

«Тигр» – 3 знищено, 2 пошкоджено

«Рись» – 2 знищено, 2 пошкоджено

вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено.

Окрім цього, було знищена та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

«Ворог планував взяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувало 14000 військовослужбовців. Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію – захисники стали між ворогом і всією Україною», – зазначили в «Азові».