За час війни загинули 22 поліцейських, 88 дістали поранень — Нацполіція

За час бойових дій РФ на території України загинули 22 поліцейських, 88 поліцейських дістали важких поранень, семеро зникли безвісти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

«Поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану — фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блокпостах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству», — йдеться у повідомленні, розміщеному у Телеграм-каналі.

Нацполіція інформує: «На жаль, за тринадцять днів війни загинули 22 поліцейських, 88 дістали поранень, семеро — безвісти зникли, троє — взяті в полон. Усі — під час виконання службових завдань із протидії російському ворогові». // Інтерфакс-Україна