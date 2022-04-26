За держзраду судитимуть двох ексвійськовослужбовців ЗСУ, взятих у полон у складі збройних сил РФ

Дніпровський райсуд м. Києва розпочне розгляд справ за обвинуваченням двох колишніх військовослужбовців ЗСУ у дезертирстві та державній зраді (ст. 408, ст. 111 КК України).

У березні 2022 року 30 військовослужбовців артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області, було взято в полон.

Серед них виявились троє колишніх військовослужбовців ЗСУ, які проходили службу в АР Крим. У березні 2014 року вони зрадили присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова та вступили на службу до збройних сил держави-агресора. Всі вони були повідомлені українськими правоохоронними органами про підозру у дезертирстві.

Через вісім років – 25 лютого 2022 року колишні захисники держави повернулися на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області. Їм було повідомлено про підозру також у державній зраді, а обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

Публічне обвинувачення підтримуватимуть прокурори Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Офіс Генпрокурора