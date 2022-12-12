За держзраду та дезертирство ексвійськовослужбовця засуджено до 13 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері колишнього військовослужбовця ЗСУ визнано винним у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у березні 2014 року під час тимчасової окупації АР Крим та м. Севастополя колишній гранатометник військової частини зрадив Присязі на вірність українському народові. Він відмовився виконати наказ про передислокацію військової частини з півострова та вступив на службу до збройних сил держави-агресора.

Через вісім років, 25 лютого 2022 року, він повернувся на територію України у складі окупаційних військ, які зайшли на територію Херсонської області. 29 серпня 2022 року під час бойових дій на лінії безпосереднього збройного зіткнення його було взято в полон у складі збройних сил РФ.

Досудове розслідування здійснювалося ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Офіс Генпрокурора