За добу поліція Херсонщини зафіксувала 6 воєнних злочинів російських окупантыв проти мирного населення

Працівники поліції Херсонської області фіксують усі повідомлення про злочини військових рф на території області. Лише за минулу добу поліцейські відкрили 6 кримінальних проваджень за ч.1 ст.438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Серед злочинів, скоєних окупантами, переважають викрадення людей, зокрема освітян та обстріли населених пунктів. Є поранені мирні мешканці: у с.Заградівка 53-річний чоловік підірвався на касетній міні на власному полі. Його доставили в лікарню міста Кривий Ріг з діагнозом: мінно-вибухова травма та уламкове поранення лівої ноги.

Зафіксовано пошкодження інфраструктури в населених пунктах. Так, у смт.Нововоронцовка внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджені будинки місцевих жителів. Як наслідок, будівлі є непридатними до життя. Нині на місцях працює поліція для зібрання доказів.

У тимчасово окупованому с.Зміївка Бериславського району військовослужбовці російської федерації викрали місцевого жителя. За наявною інформацією, окупанти прийшли додому до 30-річного чоловіка, посадили його до автозаку та повезли у невідомому напрямку. Місцезнаходження зниклого нині невідоме.

Під час несення служби на деокупованій території Кочубеївської територіальної громади поліцейські встановили, що російські військові силоміць захопили в полон 54-річного місцевого мешканця. Чоловіка понад добу утримували в підвальному приміщенні поштового відділення, яке перетворили на катівню. Окупанти проводили допити чоловіка, били по різним частинам тіла, після чого відпустили.

У Новій Каховці з робочого місця російські військові викрали керівника одного з навчальних закладів міста, місцезнаходження чоловіка невідоме.

Військові країни-агресорки викрали депутата облради та його сина, який є депутатом селищної ради. Наразі місцезнаходження чоловіків невідоме.

Для правильної процесуальної фіксації усіх воєнних злочинів, по кожному з них збираються свідчення постраждалих і свідків. А там, де є можливість проводити огляд місця події, поліцейські вилучають речові докази: уламки авіаснарядів та вибухових речовин. Після деокупації всієї території Херсонської області справи будуть доведені до судів та вироків.

#stoprussia

Поліція Херсонської області