За добу російські окупанти зруйнували на Донеччині 94 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені

Опубликовано

Окупанти обстріляли  11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13  підприємств. Поліція задокументувала наслідки ударів.

Під обстрілом ворога перебували населені пункти — Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка.

Російські війська били з реактивних систем залпового вогню «Ураган», важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.

Відділ комунікації поліції Донецької області

Like

Метки:

Читайте также: