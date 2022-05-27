За добу російські окупанти зруйнували на Донеччині 94 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств. Поліція задокументувала наслідки ударів.

Під обстрілом ворога перебували населені пункти — Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка.

Російські війська били з реактивних систем залпового вогню «Ураган», важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт.

Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Поліція залишається на варті безпеки.

Відділ комунікації поліції Донецької області