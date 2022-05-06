За добу росіяни зруйнували на Донеччині 93 цивільних об’єкти – є загиблі та поранені
Окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи, ліцей, дитсадок, медзаклад, заводи, об’єкти життєзабезпечення.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Сіверськ, Торецьк, Нью-Йорк, Новгородське, Званівка, Зелене.
Ворог обстрілював мирне населення авіаційними ракетами, з реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.
Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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