За добу росіяни били по девʼяти областях України, – ОВА

Під ворожим вогнем перебували Сумська, Луганська, Донецька, Запорізька, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Херсонська області.

У Сумській області уночі та зранку росіяни здійснили 20 обстрілів. Зафіксовано 112 вибухів. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Середино-Будська, Шалигінська, Глухівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська громади. Попередньо — без наслідків. Вчора протягом для росіяни здійснили 33 обстріли прикордоння. Зафіксовано 223 вибухи. Обстрілів зазнали обстрілів Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади. У Великописарівській поранення отримали дві людини, пошкоджено приватні житлові домоволодіння. У Білопільській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та господарське приміщення, автомобіль та телевежу. Внаслідок ще одного артобстрілу загинуло двоє людей – батько і дитина. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, три магазини, хлібний кіоск. У Ворожбянській громаді пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки. У Глухівській унаслідок одного з обстрілів пошкоджено трансформаторна підстанція та приміщення цеху одного з підприємств, два багатоквартирні житлові будинки, гараж, газову трубу побутового газопостачання, ЛЕП, автомобіль, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Запорізькій вночі ворог атакував передмістя обласного центру, на щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. За добу окупанти завдали 105 ударів по 22 містах і селах: двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БпЛА Малинівку, завдали девʼяти ударів з ракетних систем залпового вогню по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському, Кам’янському, П’ятихатках, здійснили 92 артилерійські обстріли Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Єгорівки, Темирівки, Білогір’я, Чарівного, Степового та інших сіл. Зафіксовано руйнування 14 цивільних об’єктів: квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд. Поранення отримали троє: дві людини в Преображенці та одна – в Оріхові.

У Дніпропетровській вночі захисники з ПвК “Схід” знищили над регіоном чотири безпілотники. Вчора агресор продовжував тероризувати Нікополь. Накрив місто вогнем з важкої артилерії. Пошкоджене комунальне підприємство. Аварійні бригади працюють над усуненням наслідків. Пошкоджені девʼять приватних будинків, сім господарських споруд, автомобіль, декілька сонячних панелей, газопровід, дві лінії електропередач. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

У Луганській минулої доби окупанти знов відкрили вогонь по Невському. Били безпосередньо по житловій забудові. Зафіксовані влучання по чотирьох будинках, на щастя, на момент обстрілу виявилися порожніми – постраждалі відсутні. Ворог також наступав у бік Новоселівського, проте безрезультатно. По Білогорівці росіяни завдали авіаційного удару. Артилерійської атаки, крім Невського і Білогорівки, зазнала Стельмахівка. За добу противник здійснив 104 обстріли (468 снарядів).

У Харківській ворог із мінометів обстріляв Липці. Зруйновано дах будинку, ще в одному будинку пошкоджено вікна. Зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль. У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач, будинок та прибудинкові споруди. Унаслідок артилерійського обстрілу Першотравневого Ізюмського району зазнав поранення чоловік 65 років. У Токарівці місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу “Пелюстка”, госпіталізований з пораненням.

У Донецькій минулої доби окупанти здійснили 15 обстрілів. Постраждали населені пункти: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Велика Новосілка, Неліпівка, Нью-Йорк, Богоявленка, Ласточкине, Мемрик, Нетайлове, Соловйове. Пошкоджено 14 житлових будинків, цивільний автомобіль, господарча споруда, сім залізничних вагонів. По області – один загиблий, один поранений за добу.

Уночі ворог атакував Одеську область крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія. Всі чотири ракети знищено на підльоті.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу ворог здійснив 35 обстрілів (261 снарядів). Окупанти поцілили у райони 17 населених пунктів області: Садове, Ольгівку, Берислав, Козацьке, Молодіжне, Томарине, Бургунку, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Софіївку, Саги, Ромашкове, Берегове, Розлив, Іванівку, Одрадокам’янку. Через російську агресію одна людина дістала поранення. Продовжується ліквідація наслідків підтоплення. Станом на ранок 19 червня середній рівень води становить 80 сантиметрів. Підтопленими залишаються пʼять населених пунктів – це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве та Благодатівка. Там під водою 843 житлові будинки. Тривають відновлювальні роботи на територіях, які раніше були затоплені.

Нагадаємо, вчора унаслідок ворожого обстрілу в Сумській області загинули 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син. Вони не встигли добігти до укриття.

Загалом протягом минулої доби росіяни завдали 59 авіаційних ударів та здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. // LB.ua