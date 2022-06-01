За добу українські захисники знищили на півдні 70 окупантів і військову техніку
За минулу добу українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали ворогові втрати. Було знищено 70 російських окупантів і ворожу військову техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативного командування «Південь».
Українські військові знищили 1 самохідну артилерійську установку, 2 зенітні установки, 2 гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці броньованої техніки та 5 — автомобільної. Також придушено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.