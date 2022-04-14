За добу ворог обстріляв на Донеччині 15 населених пунктів: постраждало мирне населення (фото)

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 34 цивільних об’єкти – житлові будинки, сільськогосподарська та залізнична інфраструктура, газопровід. Поранено 11 цивільних мешканців.

Упродовж минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини — Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Велика Новосілка, Очеретине, Черкаське, Новоселівка-3, Берестове, Сокіл, Комар, Богатир, Новомихайлівка, Новобахмутівка, Долина.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії.

Сьогодні зранку російські війська завдали три авіаудари по смт Велика Новосілка. Є поранені.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

#stoprussia

Національна поліція України