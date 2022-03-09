За два тижні війни окупанти вбили 1170 мешканців Маріуполя, 47 сьогодні поховали в братській могилі

Люди – без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, і палять дрова.

У Маріуполі за два тижні війни внаслідок обстрілів і цілеспрямованого знищення людей загинули 1170 мирних мешканців.

Про це в середу, 9 березня, повідомив заступник міського голови Сергій Орлов, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Загинуло щонайменше 1170 людей, 47 сьогодні було поховано в братській могилі», – сказав Орлов.

Він наголосив, що місто перебуває під безперервним обстрілом Росії, відбувається геноцид українців.

«Люди – без води, тепла, електроенергії, газу, мешканці розтоплюють сніг, щоб попити, і палять дрова. Що це, як не справжній геноцид українців, розпочатий Путіним і його генералами! Не пробачимо московській нашесті знищення українського народу!» – сказав Сергій Орлов.

Раніше сьогодні повідомляли, що російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Зі слів очевидців, пологового будинку більше нема, багато поранених і вбитих жінок.

За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії. // LB.ua