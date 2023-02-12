За два тижні російські окупанти зазнали найбільших втрат з лютого минулого року
Зростання кількості втрат росіян пов’язане з браком навченого персоналу.
За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Британська розвідка посилається на статистику втрат росіян з даних Генштабу ЗСУ.
“Хоча Міністерство оборони Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначають британці, середнє значення у даних про втрати росіян за останній тиждень становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник літа 2022 року.
“Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут”, – вважають британські розвідники. // LB.ua