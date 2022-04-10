​За фактами катувань мирних жителів на Сумщині розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних РФ під час окупації Тростянецької територіальної громади Сумської області викрадали та катували мирних жителів.

Зокрема, з власного будинку, погрожуючи зброєю, забрали 32-річного чоловіка. Більше доби його тримали в підвалі, били, забрали особисті речі та мобільний телефон. Також військові затримали 43-річного чоловіка на вулиці. Майже тиждень тримали в підвалі залізничного вокзалу в м.Тростянець. Під час перебування у полоні били, порізали ножем ногу, погрожували вбивством. Обох чоловіків відпустили.

Разом з тим, 21 березня 2022 року поблизу с.Білка Тростянецької територіальної громади в силосній ямі знайшли труп 45-річного чоловіка зі слідами катування. Його затримали військові РФ 3 березня 2022 року.

Досудове розслідування у провадженнях проводиться слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Офіс Генпрокурора