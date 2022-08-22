За інформаційну підтримку дій російських окупантів повідомлено про підозру колаборанту з Харкова

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру харків’янину за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання встановлено, що з початку повномасштабного російського вторгнення харків‘янин розміщував на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі публічні заклики до підтримки країни-агресора.

У своїх постах підозрюваний називає захисників України, військовослужбовців ЗСУ «нацистами», а українські ЗМІ – «укропскими СМИ». Харків‘янин говорить про «постоянные победы войск Российской Федерации над ВСУ», чим підтверджує військову агресію сусідньої держави проти України.

Згідно з висновком спеціаліста, у наданих на дослідження матеріалах містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації території України.

Харків‘янина було викрито та повідомлено про підозру.

Дізнання та оперативний супровід проводить відділ кібербезпеки Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура