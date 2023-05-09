За колабораціонізм судитимуть колишню очільницю районної центральної лікарні на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Генічеської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишньої очільниці медзакладу КНП «Новотроїцька центральна лікарня» за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генічеської окружної прокуратури.

Слідством установлено, що обвинувачена в умовах воєнного стану пішла на співпрацю з ворогом. Жінка добровільно очолила захоплену лікарню, яка згодом була перереєстрована за російським законодавством із назвою «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Херсонской области «Новотроицкая центральная больница» та підпорядковується окупаційній адміністрації.

На псевдопосаді вона виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.