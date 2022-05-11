За матеріалами СБУ до 8-15 років ув’язнення засуджено ще 6 полонених російських окупантів (відео)

Служба безпеки продовжує системну роботу з притягнення до відповідальності військовослужбовців рф, які воюють в Україні та порушують закони та звичаї війни.

На Київщині:

слідчі спецслужби у співпраці з Офісом Генпрокурора ідентифікували ще трьох військових збройних сил рф, причетних до звірств на території Бучанського району.

Встановлено, що ці особи вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили.

Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

На Луганщині та Вінниччині:

за матеріалами СБУ засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.

Зокрема, двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на «службу» до «2 ОМБР 2 АК народної міліції лнр». Воювали проти України у якості «оператора-навідника» та «механіка-водія». У полон потрапили поблизу Щастя на Кремінної.

Інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та в групі БПЛА, його взяли у полон в бою на кремінському напрямку.

Ще троє учасників «армії Л/ДНР» намагалися прорвати оборону на Миколаївському напрямку. Їх визнано винними у державній зраді.

Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох — до 10, ще одного — до 8 років ув’язнення.

На Чернігівщині та Київщині:

СБУ виявила два схрони, в яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів.

На території одного з населених пунктів Чернігівського району знайдено понад 500 снарядів калібру 30 мм для автоматичної гармати БМП-2. Боєприпаси були ретельно приховані російськими окупаційними військами. Їх планували використати у разі повторного вторгнення.

Інший схрон виявлено у квартирі мешканця Київської області.

Правоохоронці вилучили:

ручні протитанкові гранатомети з пострілами;

автомати АК-47;

пускові механізми до РПГ-7;

майже 30 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі з чоловіком працюють слідчі та встановлюють усі обставини протиправної діяльності.

СБУ працює, аби встановити та покарати кожного окупанта!

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СБУ