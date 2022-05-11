За матеріалами СБУ до 8-15 років ув’язнення засуджено ще 6 полонених російських окупантів (відео)
Служба безпеки продовжує системну роботу з притягнення до відповідальності військовослужбовців рф, які воюють в Україні та порушують закони та звичаї війни.
На Київщині:
слідчі спецслужби у співпраці з Офісом Генпрокурора ідентифікували ще трьох військових збройних сил рф, причетних до звірств на території Бучанського району.
Встановлено, що ці особи вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили.
Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.
На Луганщині та Вінниччині:
за матеріалами СБУ засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.
Зокрема, двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на «службу» до «2 ОМБР 2 АК народної міліції лнр». Воювали проти України у якості «оператора-навідника» та «механіка-водія». У полон потрапили поблизу Щастя на Кремінної.
Інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та в групі БПЛА, його взяли у полон в бою на кремінському напрямку.
Ще троє учасників «армії Л/ДНР» намагалися прорвати оборону на Миколаївському напрямку. Їх визнано винними у державній зраді.
Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох — до 10, ще одного — до 8 років ув’язнення.
На Чернігівщині та Київщині:
СБУ виявила два схрони, в яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів.
На території одного з населених пунктів Чернігівського району знайдено понад 500 снарядів калібру 30 мм для автоматичної гармати БМП-2. Боєприпаси були ретельно приховані російськими окупаційними військами. Їх планували використати у разі повторного вторгнення.
Інший схрон виявлено у квартирі мешканця Київської області.
Правоохоронці вилучили:
- ручні протитанкові гранатомети з пострілами;
- автомати АК-47;
- пускові механізми до РПГ-7;
- майже 30 тисяч набоїв різного калібру.
Наразі з чоловіком працюють слідчі та встановлюють усі обставини протиправної діяльності.
СБУ працює, аби встановити та покарати кожного окупанта!Tweet