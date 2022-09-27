 За матеріалами СБУ реальні терміни ув’язнення отримали ще 4 бойовики, які воювали на боці РФ

Зокрема, вирок 14 років позбавлення волі отримав ворожий «снайпер-радіотелефоніст», якого бійці ЗСУ взяли в полон у Момотовому на Харківщині.

Встановлено, що 23-річний громадянин рф, мобілізований із Донецька, воював проти українського війська в окремому стрілецько-снайперському взводі 3 батальйону 115 полку так званого «днр» зс рф.

У своєму підрозділі він відповідав за польовий зв’язок і забезпечував пропускний режим на блокпостах у районі населених пунктів Веселе, Кутузівка та Момотове. Брав участь у бойових діях під селом Бобрівка.

У полон бойовик потрапив разом зі своїм взводом під час звільнення селища Момотове.

За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Іншого бойовика, уродженця Антрациту, стрільця 208 полку так званої «народної міліції лнр», бійці ЗСУ взяли у полон під час боїв у районі міста Рубіжне на Луганщині.

Враховуючи той факт, що бойовик є громадянином України, за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту йому інкриміновано державну зраду.

Таким чином, його засуджено до 15 років позбавлення волі за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Двом іншим захопленим у полон бойовикам судді винесли вирок 10 років позбавлення волі.

Один із них – «старший стрілок» гранатометного взводу незаконного воєнного формування «лнр», який потрапив у полон під час боїв за Сєвєродонецьк.

Досудове розслідування встановило, що колишній шахтар вже досить давно не працює за фахом. Починаючи з 2006 року, був тричі засуджений за торгівлю наркотиками. Востаннє звільнився тільки у 2021-му і одразу вступив до складу незаконного збройного формування.

Інший бойовик – мешканець селища Зимогір’я Луганської області. Воював у складі так званого «2 армійського корпусу» російських окупаційних військ на території Луганської та Донецької областей.

Перед широкомасштабним вторгненням рф, у грудні 2021 року, його мобілізували і на фронт він вже потрапив як «стрілець».

Свій «бойовий досвід» розпочав зі штурму українських позицій у районі Кремінної.

Після захоплення окупаційними військами Сєвєродонецька брав участь у «зачистках» міста. Разом зі співслуживцями зламував і грабував покинуті мешканцями квартири.

На початку серпня у ближньому бою в районі Соледару українські захисники захопили його у полон разом із шістьма іншими бойовиками так званого «2 армійського корпусу», тоді як решта підрозділу була знищена.

Обох бойовиків суд визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).