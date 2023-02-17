За матеріалами СБУ засуджено директора Russia Today, який закликав до геноциду українців

Служба безпеки системно притягує до відповідальності російських пропагандистів, які публічно виступають на підтримку збройної агресії рф.

У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу «Russia Today» Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.

З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення рф, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу.

Свої «тези» російський пропагандист поширював під час ефірів на «RT», а також через підконтрольні Телеграм-канали.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Таким чином зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей.

Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.

Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України