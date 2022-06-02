За минулу добу, 1 червня, російські війська обстріляли 30 населених пунктів Донеччини та Луганщини

Обстрілів зазнали: Слов’янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, Тетянівка, Нью-Йорк, Суха Балка, Очеретине, Ярова, Карпівка, Райгородок, Орлівка Торецьк, Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка.

Під ворожими обстрілами загинуло щонайменше троє жителів Донеччини, ще 11 – поранено. Наразі відсутня інформація про постраждалих на Луганщині, дані постійно уточнюються.

Із районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 2381 людину.

Російські воєнні злочинці зруйнували і пошкодили 89 цивільних об’єктів, серед яких: 76 багатоповерхових і приватних будинків, Центральна міська лікарня (Лисичанськ), Центр безпеки громадян (Очеретине), складське приміщення з метанолом та адміністративний корпус підприємства «АЗОТ» (Сєвєродонецьк), меблева фабрика «Беллона» (Бахмут), підприємство «ЦЗФ Щербинівська» (Торецьк), ремонтно-експлуатаційний корпус Краматорського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ЛВУМ) та спеціальні транспортні і ремонтні засоби, адміністративна будівля відділення поліції (Авдіївка).

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force