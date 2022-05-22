За минулу добу, 21 травня, російські війська обстріляли 45 населених пунктів Луганщини та Донеччини

На сході України ворог зруйнував та пошкодив близько 100 цивільних об’єктів, серед яких: 79 житлових будинків, музична школа, будівля інституту іноземних мов, адмінбудівля науково-виробничого закладу міністерства екології, цех машинобудівного заводу, цех коксохімічного заводу, приміщення міжнародної виробничої компанії, автомобільний міст, залізничне полотно, пожежне депо, цивільні та рятувальні автомобілі, лінії електропередачи, газопровідні труби та інші об’єкти.

Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 9 людей, щонайменше 13 осіб поранено. Підрозділи ДСНС, які входять до угруповання Об’єднаних сил, продовжують пошуково-рятувальні роботи, інформація уточнюється.

Пожежно-рятувальні розрахунки ДСНС Донеччини ліквідували 5 пожеж у Торецьку, Миколаївці, Яровій, Святогірську. Через інтенсивні ворожі обстріли Луганщини гасіння пожеж у деяких населених пунктах неможливе.

Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 7 вибухонебезпечних предметів у Покровському районі. Увага! Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101.

Рятувальники під обстрілами російських військ здійснили 27 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій: підвозили воду до постраждалих районів Авдіївки, Білицького, Красногорівки, Лисичанська; у Покровськ доставлена гуманітарна допомога людям, які переміщаються з небезпечних районів; тривають роботи з розбору завалів у Бахмуті та Сіверську.

Протягом доби евакуйовано 808 осіб. На 16:00 22 травня заплановане відправлення евакуаційного поїзда №234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Увага! Змінений час дії комендантської години в Донецькій та Луганській областях. Від понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force