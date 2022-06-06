За минулу добу, 5 червня, російські війська обстріляли 22 населених пункти Донеччини та Луганщини

Обстрілів зазнали: Авдіївка, Краматорськ, Нью-Йорк, Слов’янськ, Хромове, Дружківка, Часів Яр (Донецька обл.), Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка, Сиротине, Миколаївка, Метьолкіне (Луганська обл.).

Ворог продовжує вбивати мирне населення українського Донбасу. Загинуло щонайменше 8 цивільних осіб, четверо людей поранено. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Російські війська зруйнували і пошкодили 56 цивільних об’єктів. Серед них: 40 житлових будинків, будівля лікарні і два приміщення швидкої медичної допомоги (Авдіївка), Будинок техніки і громадська приймальня цивільно-військового співробітництва (Лисичанськ), ангари і сільськогосподарська техніка підприємства «Ілюс» (Хромове), комбікормовий завод і трансформатор електромережі (Слов’янськ), водогін (Часів Яр), гаражі, автомобілі.

Піротехніки підрозділів ДСНС, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, виявили та знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів у Покровському і Волноваському районах, у містах Слов’янськ і Лисичанськ.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1491 людину.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force