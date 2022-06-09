За минулу добу, 8 червня, російські війська обстріляли 21 населений пункт Луганщини та Донеччини

Обстрілів рашистів зазнали: Сєвєродонецьк, Борівське, Лисичанськ, Білогорівка, Золоте, Гірське, Комишуваха, Тошківка, Врубівка, Устинівка (Луганська обл.), Авдіївка, Бахмут, Кліщіївка, Вугледар, Новоселівка, Залізне, Опитне, Часів Яр, Тоненьке, Відродження, Новоселівка Перша (Донецька обл.).

Внаслідок ворожих авіаційних і ракетних ударів та артилерійських обстрілів загинуло 8 цивільних осіб, щонайменше 16 людей поранено. Найбільша кількість жертв — у Лисичанську та Кураховому. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Війська окупанта продовжують нищити мирні міста і села українського Донбасу. За добу зруйновано і пошкоджено понад 50 цивільних об’єктів. Серед них: 39 житлових будинків, дві загальноосвітні школи (Бахмутська №2, Вугледарська №3), цех із виробництва аміаку підприємства «АЗОТ» (Сєвєродонецьк), ферма і склади з зерном (Кліщіївка), будівлі установи виконання покарань (Бахмут), трансформатор електромережі залізничної станції (Курдюмівка), гаражі, господарські будівлі. У Привіллі внаслідок обстрілу зруйноване бджільницьке господарство (пасіка і 130 сонячних батарей).

Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання об’єднаних сил, здійснили 29 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Виявлено та знешкоджено 6 вибухонебезпечних предметів у Покровському, Бахмутському, Краматорському районах, ліквідовано 2 пожежі. В окремих районах гасіння пожеж та розмінування неможливі через інтенсивні бойові дії.

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1181 людину. Здійснено підвіз води та гуманітарних вантажів до Красногорівки, Дачного, Торецька, Слов’янська, Костянтинівки, Дружківки, Покровська, Краматорська, Бахмута, Лисичанська.

Сьогодні, 9 червня, о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний потяг №234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force