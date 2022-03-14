За минулу добу на Дніпропетровщині поліцейські викрили 9 осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної роботи

Вісім осіб встановили поліцейські м. Дніпра, ще одного чоловіка затримали у Павлограді. Всіх затриманих передали Службі безпеки України для з’ясування всіх обставин та проведення слідчих заходів.

Зокрема, в обласному центрі виявлено чоловіка, який фотографував інфраструктуру міста, адміністративні будівлі, блокпости, поліцейських та військовослужбовців ЗСУ. Під час перевірки у нього вилучили російські банківські картки, рублі, а в телефоні – фотографії Дніпропетровського аеропорту, залізничного вокзалу, карти місцевості з позначками. Ще у двох осіб – подружжя з Дніпра, в телефоні виявлено активне листування у групі однієї з непризнаних народних республік.

У Павлограді правоохоронці затримали чоловіка, який понад 20 років проживав в рф, а напередодні російського вторгнення прибув до України. Втім, пояснити через який пункт пропуску зробив це він не зміг. В його телефоні виявили контакти абонентів з рф, які можуть належати спецслужбами країни-агресора.

Нагадуємо мешканцям, що категорично заборонено фотографувати, знімати на відео та розповсюджувати будь-які об’єкти, які можуть бути використані ворогом для нападу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області