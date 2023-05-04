За місяць на 10% зросла кількість росіян, які хочуть здатися в полон через «Хочу жити!»

Попри заборони на сайті по здачі в український полон зафіксували 32 мільйони відвідувань з Росії.

Про це повідомив на брифінгу спікер державного проекту здачі в полон російських та білоруських військових “Хочу жити” Віталій Матвієнко. “За квітень кількість звернень в нас зросла в порівняні з березнем 2023 року на 10% і становить 3200 звернень”, – повідомив він.

При цьому він додав, що загалом за час існування проекту вони отримали понад 16 тисяч звернень, а сайт відвідало більше 36 мільйонів відвідувачів, з них 32 млн з території РФ.

Керівник проектів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик зазначив, що це велика цифра, оскільки “Роскомнадзор” веде цілеспрямовану боротьбу з сайтом “Хочу жить”.

“На сьогодні кількість доменів, які заблоковані “Роскомнадзором” перевищує 150. Раз в два в три дні робимо новий домен, щоб росіяни могли ознайомитися з цим проектом”, – наголосив він. // УНІАН