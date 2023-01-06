За минулу добу російські загарбники 58 разів відкрили вогонь по Херсонщині, шість громадян загинули

Унаслідок ворожих обстрілів постраждали чотири особи, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

“Російські окупанти 58 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків”, – повідомив голова ОВА.

При цьому, армія РФ атакувала 14 разів місто Херсон – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пожежну частину, приватні та багатоквартирні будинки.

“Минулої доби через російські обстріли загинули 6 людей, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих – 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав”, – повідомив Янушевич. // УНІАН