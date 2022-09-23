За минулу добу внаслідок російських обстрілів загинули 11 українців, 44 людини дістали поранення

Найбільше загиблих у Донецькій області.

В Україні через збройну агресію Російської Федерації упродовж минулої доби загинули 11 осіб, ще 44 отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента.

“Наслідки збройної агресії РФ. Жертви серед цивільного населення: загинуло – 11 осіб, поранено – 44 особи”, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на Дніпропетровщині двоє людей загинули, ще 10 дістали порання, на Донеччині – семеро осіб загинули, 17 дістали поранення, у Запорізькій області – одна людина загинула і чотирьох поранено, на Сумщині – четверо поранених, на Харківщині – одна людина загинула та 9 дістали поранення.

Нагадаємо, 21 вересня від дій російських окупантів загинули шестеро мирних жителів Донецької області. // LB.ua