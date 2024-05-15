За офіційними даними у російських в’язницях перебувають майже 1700 цивільних українців

Зниклими безвісти офіційно вважають близько 14 тисяч цивільних.

За офіційними даними в місцях несвободи у Росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб.

При цьому у статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних.

“Проблема у тому, що російська сторона кваліфікує багатьох захоплених цивільних як військовополонених, проте, за українським законодавством, вони – цивільні громадяни”, – зазначив Лубінець. // LB.ua