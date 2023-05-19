За підтримку фашистського путінського режиму співачка Лариса Доліна за рік війни отримала від російської влади 92 млн рублів

Співачка Лариса Доліна, яка підтримує Путіна, отримала від російської влади 92 млн рублів (1 150 000 доларів США) після початку повномасштабної війни. Це майже в 3 рази більше, ніж роком раніше

Народна артистка Росії Лариса Доліна за рік і три місяці війни отримала від путінського режиму щонайменше 92 млн рублів, про свідчить проведений видання “Агентство” аналіз держконтрактів і президентських грантів, отриманих співачкою. За 2021-й рік і довоєнні тижні 2022-го року вона отримала з тих самих джерел майже в 3 рази менше – близько 33 млн рублів.

Гроші з російського бюджету Доліна отримує двома способами: через держзакупівлі їй платять за виступи, президентськими грантами підтримують її музичну школу.

После початку війни бюджетні установи заплатили співачці майже 17 млн рублів за 12 виступів. Ціна одного концерту варіювалася від 900 тисяч до майже 4 млн рублів. Найбільше Доліна отримала за виступ на концерті “З любов’ю з Петербурга” в Узбекистані в листопаді. Ще за 1,75 млн рублів співачка виступила на мілітарному марафоні “Солдатський конверт” у Ставрополі в травні 2022 року, де на сцену також вийшли відверті російські фашисти Shaman і Олег Газманов, які підтримують війну.

До війни виступи співачки фінансувалися з бюджету не так активно. За 2021 рік і два місяці 2022 року (січень і лютий) Доліна дала чотири концерти державним коштом і отримала за це трохи менше ніж 4 млн рублів. Її гонорар за один виступ коливався від 800 тисяч до 1,4 млн рублів. У 2020-му бюджет оплатив чотири концерти співачки, витративши 4 млн рублів, у 2019-му – п’ять концертів (майже 5 млн рублів, у 2018-му – шість концертів (5,5 млн рублів).

После початку повномасштабного вторгнення путінської орди в Україну російська влада стала більше витрачати і на музичну школу співачки. У 2021 році президентський фонд культурних ініціатив виділив на створення цієї школи 29 млн рублів. Після початку війни він у 2,5 раза збільшив фінансування школи, до 75,7 млн рублів.

В минулому одеситка Лариса Доліна підтримує політику Володимира Путіна протягом багатьох років. Вона неодноразово ставала його довіреною особою на виборах, хвалила російського диктатора в інтерв’ю і навіть вступила в партію “Единую Россию”. Доліна підтримала окупацію Криму, неодноразово виступала на концертах до її річниці та їздила з гастролями на окупований півострів.

Після 24 лютого 2022 року співачка кілька місяців не висловлювалася про війну, але потім заявила свою підтримку Росії і прокоментувала те, що відбувається в Україні, зробивши акцент на близькій їй Одесі: “Я люблю Каспій – там народилася, нескінченно люблю свою рідну і улюблену Одесу, але ту, яку я знаю, не сьогоднішню. Колишньої Одеси зараз немає”.

Пізніше вона виступала перед російськими окупантами і їздила на концерт в окупований рашистами Донецьк.

Лариса Доліна Фігурантка центру бази «Миротворець». Занесена до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці Україні. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.