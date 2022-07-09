За співпрацю з окупантами колаборант отримав крісло «старости» сіл у Бучанському районі

За даними слідства, під час тимчасової окупації населених пунктів Київської області зловмисник плідно співпрацював із ворогом — передавав документацію з селищної ради військовим рф стосовно учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об’єднаних сил, стратегічних об’єктів інфраструктури Бучанського району.

Крім того, агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з окупантами, роздаючи їм гуманітарну допомогу від рф.

У березні 2022 року за вказівкою окупантів чоловік організував збори, де його призначили старостою кількох сіл. «Крісло посадовця» він займав, допоки українські захисники не звільнили Київщину від російської армії.

У травні поліцейські затримали так званого старосту та на підставі отриманих доказів повідомили йому про підозру за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Оперативники ДСР та слідчі ГСУ Нацполіції провели обшуки та вилучили гуманітарну допомогу від окупантів, «чорнові» записи та інші докази, що мали значення для слідства.

За скоєне йому загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Національна поліція України