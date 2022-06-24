За три місяці широкомасштабного російського вторгнення українські ферми втратили 50 000 корів

З початку агресивної війни рф проти України молочно-товарні ферми втратили щонайменше 50 тис. корів.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока, передає УНН.

За попередньою інформацією, оціночна вартість загиблих свійських тварин станом на 8 червня становить понад 136 млн. дол.

У відомстві зазначають, що тварини гинуть не лише внаслідок активних бойових дій, а й через низку обмежень в годівлі, утриманні і ветеринарному забезпеченні. Орієнтовна кількість загиблих тварин в постраждалих районах становить 92 тис. голів великої рогатої худоби, а також 42 тис. овець і кіз, 258 тис. свиней та понад 5,700 тис. птиці.

“За оптимістичним сценарієм до кінця року промисловий сектор може втратити 70 тис. корів, за песимістичним — понад 100 тис. корів, залежно від ситуації на фронті і деокупації українських територій”, — підкреслили директор асоціації Ганна Лавренюк.

Загалом, близько 800 промислових молочнотоварних ферм постраждали від війни. Сільськогосподарські підприємства на прифронтових та окупованих територіях скоротили надої на понад 50%. Регіони, де ситуація відносно стабільна і безпечна, на початку війни також суттєво просіли в надоях через руйнування ланцюгів поставок.

На думку генеральної директорки, завдяки цьому поставки на переробку від промислових ферм цьогоріч будуть на рівні 2 млн. тонн (для порівняння — 2750,4 тис. т у 2021 р.).